ROMA-HELSINKI: 3-0 (47′ Dybala, 49′ Pellegrini, 68′ Belotti). Joya ancora decisiva, pratica chiusa nella ripresa

AS ROMA NEWS – Seconda partita del girone C di Europa League per la Roma, che questa sera in un Olimpico al solito esaurito affronta l’Helsinki.

I finlandesi sono stati sconfitti all’esordio dal Betis in casa, e ora cercano un risultato di prestigio in casa dei giallorossi. La squadra di Mourinho però non può fare sconti dopo aver perso la prima contro il Ludogorets, e deve riprendere subito il cammino verso il primo posto nel girone.

Vi lasciamo alle ultime notizie in diretta dall’Olimpico sulle scelte di formazione dei due tecnici e quindi al racconto del match, che avrà inizio alle 21:00.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma chiude la pratica Helsinki nella ripresa, decisivo l’ingresso in campo di Dybala che entra e segna, sbloccando i suoi che poi chiudono sul velluto. I finlandesi pagano a caro prezzo l’espulsione di Tenho dopo 15 minuti di partita. I giallorossi salgono a tre punti nel girone e raggiungono il Ludoogrets, battuto 3 a 2 dal Betis, in vetta al raggruppamento con sei punti.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – Camara prova la conclusione dalla grande distanza, palla che esce non di molto alla sinistra del portiere.

87′ – Ammonito Halme per un fallo su Belotti.

83′ – OCCASIONE ROMA: Abraham, pescato libero in area, prova una conclusione col piattone da posizione molto decentrata, blocca Hazard.

75′ – CAMBIO ROMA: fuori Zaniolo, dentro Abraham

69′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Pellegrini.

68′ – GOOOOOOOL!! BELOTTI!! Cross dalla sinistra di Zaniolo, il Gallo gira col sinistro e spedisce la palla all’angolino!

65′ – OCCASIONE ROMA! Bordata di Matic, Hazard coi pugni in angolo!

64′ – CAMBIO ROMA: dentro Camara, fuori Cristante.

61′ – OCCASIONE ROMA! Belotti per Dybala che lancia Zaniolo, il destro del 22 esce di un nulla! Si dispera Nicolò! Ora Roma sul velluto.

60′ – Ammonito Cristante.

58′ – Problema alla caviglia per Mancini, il giocatore sembra in grado di continuare.

55′ – Partita chiusa nel giro di due minuti, la Roma continua ad attaccare, ormai è attacco contro difesa.

49′ – GOOOOL GOOOOL GOOOOOOOL!! Pellegrini! Zaniolo salta un avversario secco in area, cross forte al centro, pallone che rimpalla sul petto del capitano per poi insaccarsi in rete!!

47′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! DYBALAAAA!!! Entra e segna subito! Pellegrini lo serve al limite, Paulo scarica il sinistro e trova l’angolino in diagonale!

46′ – Si riparte. Doppio cambio nella Roma: dentro Smalling e Dybala, fuori Ibanez (ammonito) e Vina.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce zero a zero il primo tempo di Roma-Helsinki. Finalndesi in dieci uomini dopo un quarto d’ora di gioco, ma i giallorossi non ne approfittano. Il palo di Hoskonen ha svegliato i capitolini che hanno cominciato a spingere forte sull’acceleratore, ma il muro alzato dai finlandesi per ora ha retto.

45′ – Tre minuti di recupero.

41′ – OCCASIONE ROMA! Belotti di testa in tuffo all’interno dell’area non riesce a spedire la palla in porta!

41′ – ANCORA ROMA! Bomba di Cristante dalla distanza, conclusione insidiosa, Hazard salva in angolo!

39′ – OCCASIONE ROMA! Belotti lancia Zaniolo in porta, il sinistro del 22 trova però la pronta risposta di Hazard!

32′ – OCCASIONE ROMA! Bel numero di Zaniolo che pesca Belotti in area, destro potente immediato del Gallo, il portiere respinge in due tempi!

30′ – La Roma deve cominciare ad alzare il ritmo, dopo mezzora di gioco e la superiorità numerica il vero pericolo l’ha creato l’Helsinki.

29′ – Ammonito anche Hetemaj per un brutto intervento in ritardo su Vina.

27′ – PALO HELSINKI! Hoskonen stacca benissimo di testa su Spinazzola dopo un cross dalla sinistra, legno scheggiato! Che rischio per la Roma!

25′ – Ammonito Ibanez per un intervento scomposto su Hetemaj.

23′- CAMBIO HELSINKI: dentro Petola, fuori Hostikka.

20′ – La Roma attacca senza alzare troppo i ritmi, consapevole del vantaggio che ha acquisito dopo l’espulsione di Tenho.

15′ – L’arbitro rivede le immagini e si rende conto che il fallo di Tenho è da ultimo uomo! Il giallo diventa rosso! Helsinki subito in dieci uomini!

14′ – Arbitro richiamato al VAR per possibile cartellino rosso!

13′ – Ammonto Tenho che stende Belotti dopo essere stato saltato.

5′ – Risponde l’Hlsinki con Hostikka, che calcia per due volte in porta, palla prima ribattuta e poi che termina alta sopra la traversa.

3′ – Sponda di Belotti per Zaniolo, il 22 prova il tiro dal limite, palla a lato.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Helsinki!

LE ULTIME LIVE DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:48 – La Roma comunica il proprio schieramento ufficiale: gioca Vina nella difesa a tre, riposa Smalling. A centrocampo confermati ancora una volta Matic e Cristante, in attacco torna Zaniolo con Belotti titolare. Riposano Dybala e Abraham.

Ore 19:43 – Questa la formazione ufficiale dell’Helsinki: Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka.

Ore 19:32 – Sky Sport anticipa la formazione ufficiale della Roma che scenderà in campo tra pochi minuti, ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Vina; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Belotti.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo molto nuvoloso sopra l’Olimpico. Terreno di gioco ancora in brutte condizioni. Tra pochi minuti vi daremo le anticipazioni sulla formazione ufficiale scelta da Mourinho, diversi i rebus da sciogliere.

ROMA-HELSINKI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Vina; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Belotti. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Smalling, Tripi, Celik, Camara, Dybala, Bove, Shomurodov, Volpato, Abraham.

HELSINKI (3-4-3): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka. All. Koskela.

A disp.: Tannander, Niemala, Arajuuri, Toivo, Halme, Peltola, Murilo, Atomu Tanakra, Hetemaj, Olusanya, Yli-Kokko, Terho.

ARBITRO: Petruscu (Romania)

ASSISTENTI: Ghinguleac e Grigoriu (Romania)

QUARTO UOMO: Birsan

VAR: van Boekel (Olanda)

AVAR: Dankert (Germania)

Giallorossi.net – Andrea Fiorini