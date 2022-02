Roma, i Friedkin non bastano: il club brucia denaro, i gioielli in rosa sono a rischio

AS ROMA NEWS – I Friedkin continuano a versare soldi nelle casse del club, ma l’immissione continua di denaro fresco sembra non bastare mai.

L’investimento totale dei texani nella Roma è di ben 534,8 milioni di euro, compresi i 25,8 versati pochi giorni fa: questa è la cifra che i texani hanno sborsato per la Roma dall’agosto del 2020, quando la famiglia texana decise di acquistare il club giallorosso dalla precedente gestione, quella che faceva capo a James Pallotta.

Ecco anche perché, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la gestione attuale deve convivere con una crisi di liquidità per quanto riguarda le vicende di mercato: a gennaio sono stati spesi 2 milioni per gli arrivi di Maitland–Niles e Sergio Oliveira, coperti dai 2 della cessione di Ciervo al Sassuolo.

Ed ecco perchè la Roma può anche pensare di vendere qualche gioiellino di casa: la macchina brucia denaro senza fine per continuare ad andare, anche a causa di introiti che si sono notevolmente contratti sia a causa della pandemia, sia per la mancanza della Champions League (dove la Roma manca oramai dalla stagione 2018-19).

Del resto, la situazione dei conti giallorossi non è florida e non fa intravedere una inversione di tendenza. L’Indebitamento finanziario netto adjusted del club al 31 dicembre 2021 è di 322 milioni (Al 30 giugno era di 311,7 milioni, con un incremento di 10,3 milioni dovuto alle minori disponibilità liquide e all’incremento dei finanziamenti con le società del gruppo). Il che, appunto, fa pensare che da qui a giugno i Friedkin dovranno mettere ancora tanti soldi per tenere viva l’attività corrente.

Fonte: Gazzetta dello Sport