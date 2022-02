Mou può sorridere: la rosa ora permette di fare scelte. Contro il Genoa una panchina di livello

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Testa al Genoa. Mourinho snobba le futili polemiche di questi giorni e pensa solo a battere i liguri, che hanno appena cambiato guida tecnica. Per questo motivo sarà più difficile per lo Special One capire che tipo di squadra affronterà dopodomani all’Olimpico.

Meglio dunque concentrarsi sulle proprie armi a disposizione. Che sono tante: Mou infatti recupera tutti, anche Pellegrini, che oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Il capitano però sembra diretto verso la panchina: l’allenatore pensa di non rischiarlo in vista delle tante partite in arrivo, tra cui l’attesissima sfida con l’Inter in Coppa Italia.

Il primo rebus da sciogliere in casa Roma è il modulo con cui l’allenatore vorrà affrontare i rossoblu: il ritorno al 4-2-3-1 non è così scontato. Il 3-5-2 sembra essere più gradito alla squadra, la coppia Zaniolo-Abraham funziona bene, e per questo il tecnico portoghese potrebbe decidere di proseguire con le due punte.

In difesa e a centrocampo c’è abbondanza: Smalling giocherà con Mancini e Ibanez se sarà scelto il 3-5-2, mentre a centrocampo Oliveira e Cristante dovrebbero essere certi di una maglia. Mkhitaryan completerà il terzetto. Maitland-Niles insidia di nuovo Vina: ballottaggio aperto.

Mou ha l’imbarazzo della scelta: la rosa della Roma, a cui manca ormai il solo Spinazzola, è adesso più snella e funzionale. L’allenatore può comodamente passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1 ma anche al 4-3-1-2, avendo diverse soluzioni a disposizione: la panchina avrebbe alternative di un certo livello. Kumbulla, Maitland-Niles, Veretout, Pellegrini, Felix, El Shaarawy e Shomurodov sono solo alcuni dei calciatori che potremmo vedere tra le riserve sabato pomeriggio.

Partire con i tre punti dopo la pausa sarebbe fondamentale. Una striscia di risultati positivi permetterebbe alla Roma di tornare a ridosso delle prime. E con una rosa che appare più coesa e ricca di alternative, è lecito sperare in un girone di ritorno diverso da quello di andata.

Giallorossi.net – A. Fiorini

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!