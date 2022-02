Riccardi fa infuriare la Roma: dice di no alla Spal, il club lo mette fuori rosa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Parabola incredibile quella di Alessio Riccardi, passato dall’essere uno dei talenti più cristallini della Primavera giallorossa a indesiderato e messo fuori rosa.

Il giovane centrocampista, dopo una serie di sfortunate esperienze nelle serie minori, la scorsa estate aveva fatto ritorno a Trigoria e la Roma aveva pensato per lui un programma di rilancio facendolo giocare di nuovo in Primavera. In attesa che nel mercato di gennaio si aprissero per lui nuove opportunità.

E infatti, racconta oggi Il Tempo (F. Biafora), qualche settimana fa era stato trovato un accordo con la Spal, pronta a garantirgli un contratto pluriennale. Ma dopo un’iniziale apertura, c’è stata un’inaspettata retromarcia e un rifiuto di Riccardi, che ha fatto saltare l’affare.

La Roma a quel punto è andata su tutte le furie e ha deciso di metterlo fuori rosa. Il suo contratto, rinnovato nel 2019 fino al 2023 con uno stipendio da 500mila euro netti annui, scadrà tra 18 mesi: Pinto proverà a trovargli una sistemazione, con l’auspicio che non ci siano nuovi intoppi.

