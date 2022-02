“ON AIR!” – MAGNI: “Qualche titolare andrà venduto, ma non si cominci da Zaniolo”, ROSSI: “Il calcio dei Totti non esiste più”, CIARDI: “La piazza di Roma vale quella della Casertana”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Zaniolo? Ma una società vorrà fare prima chiarezza sul recupero di un giocatore che si è fatto due crociati prima di decidere di rinnovare e a che cifre il contratto. Se poi Pinto, dopo una serie di valutazioni, decide di vendere Zaniolo io mi devo fidare…E a chi mi parla di Totti, io dico che quel calcio non esiste più, è finito! Elaborate sto lutto, il calcio dei giocatori che rimangono 30 anni non c’è più: Messi è andato via dal Barcellona a parametro zero perchè non avevano soldi per pagargli lo stipendio, e la stessa cosa è successa con Ronaldo alla Juve, due tra i primi cinque della storia del calcio! Ma ci sarà un motivo… L’Inter dopo aver vinto lo scudetto ha dato via Conte, Hakimi e Lukaku perchè non aveva i soldi per tenerseli! Ma di che cosa stiamo parlando… Eppure l’Inter sta vincendo lo stesso lo scudetto…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ma se Mbappè va a scadenza, Kessie va a scadenza, Donnarumma va a scadenza, Messi a parametro zero…ma qualcosa nel calcio sarà cambiato? Non va bene quello che ha recepito una parte di tifoseria, che la società è debole o che Zaniolo non deve più giocare… Ma ragazzi, il contratto di Zaniolo scade tra 29 mesi: possiamo metterci ora qui a parlare di questa cosa?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dicono che i Friedkin mette 25 milioni al mese per la Roma, e ci insultano perchè critichiamo la presidenza. Anche Franco Sensi aveva salvato la Roma da Ciarrapico, ma passavano gli anni e non si vinceva. Noi venivamo da Viola, da uno scudetto, da una finale di Coppa dei Campioni e da una finale di Coppa Uefa, eppure ci insultavano perchè a Sensi chiedevamo i campioni. Qui nessuno osa insultare Friedkin come persona, diciamo solo che la Roma non vince da 13 anni: 11 di Pallotta e 2 suoi. Sensi pure ci aveva messo i soldi, eppure era criticato. Adesso non si può dire niente. Sento dire: “Poverino Friedkin, ha messo 300 milioni”… E allora? Noi possiamo stare zitti, abbassare la testa e ringraziare. Oppure si può chiedere cosa è venuto a fare qua se non far volare una squadra vincendo uno scudetto dopo anni e anni che non si vince niente? Se noi non abbiamo aspirazioni importanti, ma miriamo al quarto posto, allora con Friedkin va bene. Questa è una tifoseria da scudetto con società che non sono degne…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Zaniolo? Al momento se la suonano e se la cantano da soli sulle tv e sui giornali che parlano già di contropartite tecniche, e con altri quotidiani che dicono che la Roma è pronta blindarlo per mettere fine alle voci di mercato…ma quali voci di mercato!? Ma dove stanno le voci di mercato!? Sono film di fantascienza!…Roma come piazza, e non parlo dei tifosi, è peggio del Rosenborg! E’ la Casertana o l’Anzio Lavinio come ambiente!…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I Friedkin hanno messo mezzo miliardo per tenere in vita la Roma, e nel frattempo l’indebitamente continua a salire… In un contesto come questo, bisogna capire da dove andare a prendere soldi. L’unica strada è la riduzione del monte ingaggi, dalla vendita dei giocatori, e da un incremento dei ricavi, che però in questo momento tremendo di crisi economica non è facile fare. Ma per la Roma sarà necessario avere uno stadio, e se i Friedkin spingono per realizzarlo non è di certo per fare una speculazione. Ed è necessaria purtroppo anche la compravendita dei giocatori, che può riguardare anche calciatori importanti. Ma francamente non comincerei da Zaniolo, questo deve essere chiaro…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Le dichiarazioni su Zaniolo sono talmente scontate, ma che ti doveva rispondere Pinto… Sui giornali si parla di questo perchè non c’è molto altro di cui parlare. Il problema di Zaniolo è quello che hanno le squadre con i grandi giocatori: è la normalità del calcio moderno. Se lui si sveglia una mattina e decide di andare via, la Roma non può fare niente. Mi preoccupa altro: che i Friedkin continuano a mettere soldi su una voragine senza fine lasciata dai pallottiani, e che la speranza di colmare il gap con squadre strutturate da anni e che continuano a strutturarsi è sempre più flebile…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Parliamo di Zaniolo anche perchè ci può dare un metro di giudizio su quanto una società può essere più o meno forte. Perchè tu puoi pure vendere Zaniolo, ma se poi compri Haland…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I contratti della Roma sono esagerati e non si capisce da dove arrivano. Gli stipendi medi sono da squadra che dovrebbero giocare sempre per vincere il campionato, o per lo meno per arrivare tra le prime quattro, e quindi sono stati fatti degli errori che ti porti dietro fino alla fine. Sono di quelle zavorre che non ti togli più, che incidono sul monte ingaggi e che non giocano mai, ma proprio mai…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Pinto? La comunicazione è molto importante, tu potevi dire mille cose meno quella che ha detto lui. Secondo voi Marotta avrebbe risposto in quel modo? Io credo proprio di no. Ma ragazzi, basta un po’ di buon senso. Se rivesti un ruolo così importante, diventa impossibile gestire una società. Noi poi ce la prendiamo con Roma, ma il problema è quello che fai e quello che dici… Stipendi troppo alti? Quando tu trovi un club gestito male per anni, poi ti porti dietro queste situazioni che sono pesantissime. I Friedkin sono arrivati e si sono trovati a pagare contratti come quelli di Pastore e Nzonzi che non avevano preso loro…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “I Friedkin farebbe bene ogni tanto a parlare, lo fa anche il Presidente della Repubblica una volta l’anno a reti unificate. La piazza è difficile: prendete le parole di Pinto su Zaniolo e capite cosa è venuto fuori. Quando parli devi anche saperlo fare e avere cose ben precise da dire. Io non ricordo un autogol come quello fatto da Pinto su Zaniolo. Lui ha detto una cosa impeccabile che è diventata un polverone… Gli stipendi troppo alti della Roma? Ho capito, ma lo stipendio di Mourinho e Tiago Pinto?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ragazzi, io Mourinho l’ho criticato, ma Mourinho è Mourinho…Lui non va messo nel discorso degli stipendi della Roma, lui prende un compenso che è in linea con il suo curriculum. La cosa che stride sono i 2,5 milioni a Diawara, ma non solo. Ci sono tanti giocatori nella Roma che guadagnano troppo e non sono in linea con il valore: se hai il terzo monte ingaggi ma sei sesto o settimo, è evidente che c’è qualcosa che non va…”

