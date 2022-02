AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 3 febbraio 2022:

Ore 10:55 – MOU, CONFERENZA DOMANI ORE 17:30 – Josè Mourinho parlerà domani pomeriggio alle 17:30 in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa.

Ore 10:00 – NUOVO CONTATTO ZANIOLO-JUVE – La Gazzetta dello Sport insiste e parla oggi di un contatto, a mercato chiuso, tra la Juventus e Zaniolo: i bianconeri hanno ribadito al giocatore la loro volontà di acquistarlo e di avere un piano per portarlo a Torino. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – RICCARDI FA INFURIARE LA ROMA – Alessio Riccardi dice no alla Spal e la sua improvvisa retromarcia fa infuriare la Roma: il club lo mette fuori rosa. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – PELLEGRINI VERSO LA PANCHINA – Contro il Genoa potrebbe non farcela: Lorenzo Pellegrini dovrebbe partire dalla panchina sabato prossimo contro i liguri. Mou pensa di tenerlo a riposo per la partita di Coppa Italia contro l’Inter. (Il Messaggero)

(In aggiornamento…)

