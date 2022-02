Zaniolo, il futuro dipende dai Friedkin. E senza Champions…

AS ROMA NEWS – Si continua a parlare di Nicolò Zaniolo e del futuro del 22 giallorosso su giornali e televisioni. Stando a quanto racconta Sky Sport in questi minuti, l’ultima parola sul destino del giocatore spetterà ai Friedkin.

I texani consideravano Nicolò uno dei pilastri della squadra su cui costruire la Roma del futuro, ma qualora il club non riuscisse a centrare ancora una volta la qualificazione alla prossima Champions League, allora la posizione di Zaniolo diventerebbe traballante.

Il risanamento dei conti potrebbe passare anche attraverso una super plusvalenza come quella di Zaniolo, riferisce l’emittente satellitare. La Juventus resta spettatrice interessata alla vicenda: i bianconeri hanno messo il calciatore giallorosso in cima alla lista degli acquisti per la prossima estate.

La Roma, racconta Calciomercato.it, per il momento non ha intenzione di rinnovare il contratto di Zaniolo, rimandando ogni discorso alla fine del mercato. E davanti a un’offerta di 40 milioni si siederebbe al tavolo delle trattative.

Fonti: Sky Sport / Calciomercato.it