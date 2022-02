Mou conferma il 3-5-2. Maitland-Niles ancora titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Modulo che vince non si cambia. Contro il Genoa domani pomeriggio, ore 15, dovremmo rivedere ancora una volta il 3-5-2 che ha fatto faville nel primo tempo di Empoli-Roma.

Mou conferma la difesa a tre con Smalling a guidare la difesa, mentre il ritrovato Kumbulla insidia Ibanez. Sulle corsie esterne giocheranno Karsdorp a destra e Maitland-Niles a sinistra: Vina, impegnato con la sua nazionale, rientrerà tardi dall’Uruguay e si avvia verso la panchina.

A centrocampo Pellegrini non partirà dal primo minuto: per lui previsto uno spezzone di gara nella ripresa per prepararlo alla sfida di martedì contro l’Inter di Coppa Italia. Sicuro di una maglia Sergio Oliveira, così come Cristante, mentre Mkhitaryan è favoritissimo rispetto a Veretout.

In attacco la coppia Zaniolo-Abraham non è in discussione: Mou si affida alle loro giocate per scardinare la roccaforte che il Genoa ha in programma di fare domani sera all’Olimpico.

