Un Genoa tutto nuovo sfida la Roma: Blessin e 15 calciatori nuovi per il miracolo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Un match al buio per la Roma e per Mourinho, che domani pomeriggio affronteranno un Genoa completamente rinnovato sia nella guida tecnica che nella rosa.

Difficile, per non dire impossibile, capire che tipo di squadra affronterà la Roma. La nuova proprietà americana, scrive oggi Il Messaggero, ha infatti affidato la panchina dei liguri ad Alexander Blessin da Stoccarda, 48 anni, 0-0 all’esordio contro l’Udinese, allievo di Ralf Rangnick.

Il nuovo staff tecnico ha deciso che la squadra avesse bisogno di essere completamente rifondata e così ha cominciato a farlo fin dal mercato di gennaio. Ne è uscito fuori un mercato frenetico, con un passivo di 20 milioni: tra rientri prestiti, rescissioni varie e ragazzi, sono andati via in 13 (tra cui Pandev, Behrami, Caicedo e Radovanovic) e sono arrivati in 15, tutti tra i 20 e i 25 anni.

E quasi tutti dall’Europa del nord, tranne gli italiani Piccoli e l’ex giallorosso Calafiori: tra gli altri il tedesco Amiri, i norvegesi Frendrup e Ostigard, l’islandese Gudmundsson, lo svizzero Hefti, l’attaccante italo-ghanese Kelvin Yeboah, nipote del mitico Tony Yeboah.

