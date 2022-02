Zaniolo resta. E l’Olimpico gli prepara la festa

AS ROMA NEWS – L’Olimpico, che tornerà ad essere pieno al 50% della capienza, si prepara ad accogliere Nicolò Zaniolo dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Lo stadio, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), sta preparando un vero e proprio Zaniolo Day in occasione della sfida di domani pomeriggio contro il Genoa.

Striscioni, cori, incitamenti saranno rivolti al beniamino di casa Roma. Insomma, lo stadio giallorosso si schiererà compatto al fianco del giocatore, considerato uno degli uomini simbolo di un club che nel recente passato ne ha persi diversi.

Mourinho oggi in conferenza stampa si prepara a rispondere alle domande dei giornalisti sul futuro del ragazzo, ma il caso non esiste. Non c’è nessuna frattura o volontà di separarsi, racconta l’edizione odierna de La Repubblica (A. Di Carlo): la Roma e Zaniolo continuano a ragionare sulla stessa lunghezza d’onda.

Segnali che a Trigoria non si voglia puntare in futuro sul numero 22 non sono mai arrivati, tutt’altro. Un incontro con l’agente Vigorelli è in programma proprio nel mese di febbraio: non ci sarà bisogno di chiarire nessun malinteso, insieme a lui si continuerà a lavorare con equilibrio e serenità al futuro di Zaniolo, che rimane un patrimonio indiscutibile della Roma.

