Roma, in estate si cambia: tre acquisti, stop agli stipendi “pazzi”

AS ROMA NEWS – Il piano per la Roma che verrà sarà deciso nel corso di questi mesi verrà approntato anche sulla base dei risultati che la squadra otterrà in questa seconda metà di stagione.

Molto dipenderà anche dai piazzamenti ottenuti, ma le idee dentro Trigoria sono chiare: la Roma deve cambiare marcia rispetto alle precedenti gestioni. Basta stipendi scriteriati a calciatori di seconda fascia.

La rosa sarà più asciutta, ma permetterà a Mourinho di poter intercambiare i giocatori puntando sempre su uomini di sua fiducia. I capisaldi della squadra del futuro saranno Rui Patricio, Smalling, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Per tutti gli altri sarà possibile ascoltare offerte.

Pinto vuole regalare a Mou un difensore centrale mancino, un regista e un grande attaccante esterno che possa sostituire Mikhitaryan in rosa. Non sono escluse partenze tra i titolari: Ibanez e Veretout i due giocatori che hanno più mercato tra quelli “sacrificabili”.

Possibile anche l’arrivo di un nuovo centravanti: Shomurodov non ha convinto del tutto, e davanti a un’offerta che permetterà alla Roma di non fare minusvalenza, il club lo lascerà partire. Felix invece resterà in rosa e avrà ancora più spazio. Pinto poi valuterà con attenzione tutti i giovani e deciderà con il tecnico quali di questi meriteranno di restare in rosa. Di ritorno il giovane Milanese, tra i più positivi nella sua esperienza in prestito.

