Roma, i giovani non bastano: a gennaio rinforzi per raggiungere la Champions

NOTIZIE AS ROMA – I giovani di belle speranze rappresentano un patrimonio importante per il futuro della Roma, ma per il presente servono certezze: Fonseca sa bene che l’obiettivo da centrare è il quarto posto per riportare i giallorossi in Champions, ma per riuscirci dovrà fare affidamento su calciatori già pronti.

“Bene i giovani, ma non bastano”, titola oggi Il Messaggero (P.Liguori). I talenti appartenenti al proprio vivaio sono una risorsa importante, scrive il quotidiano, ma può bastare questo a rafforzare una squadra? Ovviamente no, e la dimostrazione è arrivata nella trasferta di Sofia.

Il gioco c’è, ma mancano gli interpreti in grado di portare a casa comunque la partita. I Friedkin dovranno risolvere questo problema durante la prossima sessione di mercato invernale se vogliono rimanere attaccati al treno della Champions League. I giallorossi giovedì sera hanno perso per due errori individuali di Diawara e Fazio, entrambi sulla lista dei giocatori in partenza non a caso.

Fonte: Il Messaggero