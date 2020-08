Roma, spunta Boban nel nuovo staff dirigenziale

ULTIME NEWS AS ROMA – La Roma cambia pelle. L’arrivo di Dan Friedkin preannuncia un cambiamento radicale all’interno dell’organigramma societario, con tante figure attualmente in carica destinate a salutare e altre pronte a subentrare.

Uno dei nomi che sta prendendo quota in queste ore viene rivelato dal quotidiano “La Repubblica” (M. Pinci): si tratta di Zvonimir Boban, 51 anni, ex centrocampista del Milan che ha avuto una brevissima esperienza dirigenziale nel club rossonero durata appena 9 mesi e risolta velocemente per divergenze con Gadzidis.

Il nome di Boban, uomo di altissimo profilo internazionale, è entrato ora in ottica Roma, alla ricerca di profili di spessore per la nuova dirigenza targata Friedkin.

Fonte: La Repubblica