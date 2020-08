Stadio Roma, la mossa di Friedkin: comprarsi Tor di Valle e chiamarlo “Toyota Stadium”

AS ROMA NEWS – Lo stadio al centro del villaggio. La Roma di Dan Friedkin, scrive l’edizione odierna de “La Repubblica” (M. Pinci), ripartirà da dove s’era fermata quella di Pallotta. Prossima fermata Tor di Valle, zona su cui è destinato a sorgere uno stadio che potrebbe, se realizzato, portare il nome della Toyota, di cui Friedkin è il maggior distributore negli States.

Una riunione fiume, a dicembre, c’è già stata. Come per Pallotta, il progetto per Friedkin è decisamente prioritario per i motivi che ormai conoscono tutti. Il futuro proprietario della Roma potrebbe però cambiare strategia rispetto ai piani iniziali. In quella riunione infatti si discusse dell’intenzione di acquistare la zona di specifico interesse rispetto all’intera area — ossia quella dello stadio e del centro sportivo di nuova Trigoria — dall’imprenditore ceco Rodovan Vitek.

Ma l’acquisto può slittare a settembre: Vitek vorrebbe prima stringere un accordo preventivo per cedere gli spazi dello stadio e del centro sportivo alla Roma e in questo senso ci sono già stati una serie di colloqui con Friedkin. Per poi vendere a uno sviluppatore il resto dell’area. E allora, Friedkin potrebbe decidere di fare tutto da solo. Come? Acquistando direttamente l’area in “saldo”, senza attendere Vitek.

Il gruppo che sta per rilevare la Roma ha la disponibilità economica per chiudere l’operazione, l’interesse nel farlo e anche la struttura, attraverso la nuova holding londinese che acquisterà le 12 società sotto la bandiera romanista. Poi, a Trigoria sarà rivoluzione totale e anche il tecnico Paulo Fonseca potrebbe finire in discussione.

Fonte: La Repubblica