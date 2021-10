Roma, idea scambio con l’Inter: Diawara per Gagliardini

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Roma a caccia di idee per rinforzare il centrocampo di Josè Mourinho durante il prossimo mercato invernale. Con Diawara e Villar ormai con le valigie quasi pronte, Tiago Pinto potrebbe pensare a ben due rinforzi per la mediana.

Il primo obiettivo è ben noto: si tratta di Denis Zakaria, che però fa gola a diversi club sia italiani che esteri. Il secondo invece potrebbe arrivare da uno scambio fatto in casa, considerando che sia Diawara che Villar hanno qualche estimatore nel nostro campionato.

In particolar modo, riferisce il sito interlive.it, la Roma starebbe pensando di provare a imbastire un affare con il club nerazzurro che porterebbe Amadou Diawara a Milano con Roberto Gagliardini, centrocampista più gradito a Mou, in giallorosso.

L’Inter però al momento appare fredda davanti a questa ipotesi: per età dei due calciatori l’affare sarebbe conveniente, ma Inzaghi non è del tutto convinto di lasciar partire il proprio mediano. L’idea partirebbe dalla Roma, che cerca di trovare spiragli aperti in casa nerazzurra.