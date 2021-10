ROMA-MILAN: le probabili formazioni, il meteo del match e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Mourinho non cambia per la partita di domani sera. L’unico dubbio di formazione, quello sul fronte sinistro dell’attacco, dovrebbe essere risolto con la conferma di Mkhitaryan.

Per il resto la formazione è scritta: in porta Rui Patricio, Karsdorp e Vina agiranno sulle fasce, con Ibanez e Mancini coppia centrale. A centrocampo Veretout e Cristante avranno il supporto di Pellegrini, che dovrà sdoppiarsi tra le mediana e la trequarti.

Sulla destra è certo l’impiego di Zaniolo, mentre a sinistra Mkhitaryan è ancora in vantaggio su El Shaaarwy. In attacco Abraham confermato, con Shomurodov e Felix pronti a subentrati a partita in corso.

Nel Milan torna Zlatan Ibrahimovic a guidare l’attacco rossonero, a sostegno dello svedese riecco Brahim Diaz guarito dal coronavirus. Si rivedono in campo dal primo minuto anche Theo Hernandez e Kjaer. In mediana mister Pioli dovrebbe schierare Kessiè in coppia con Tonali, in ballottaggio con Bennacer. Sulle ali offensive si disporranno Saelemaekers e Leao, ancora ai box invece Rebic, Messias e Florenzi.

IL METEO DEL MATCH – Per domenica sera a Roma è previsto cielo nuvoloso con probabili precipitazioni. La temperatura si aggirerà intorno ai 17 gradi, il terreno di gioco sarà in discrete condizioni.

DOVE VEDERLA IN TV – Roma-Milan di domenica 31 ottobre ore 20:45 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su DAZN.

ROMA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Darboe, Bove, Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Felix.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

A disp.: Mirante, Jungdal, Kalulu, Conti, Gabbia, Romagnoli, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Maldini, Giroud, Pellegri.

ARBITRO: Maresca

Guardalinee: Carbone-Lo Cicero

Quarto Uomo: Ayroldi

Var: Mazzoleni

Avar: De Meo

Giallorossi.net – A. Fiorini