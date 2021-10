Dipendenti in festa, ma i licenziati esclusi in extremis dopo l’invito

NOTIZIE AS ROMA – Come Mourinho ha diviso la rosa della Roma in titolari ed epurati, anche la proprietà giallorossa ha fatto lo stesso con i dipendenti, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Alla festa “aziendale” organizzata due giorni fa a Trigoria in cui Mou, la dirigenza e alcuni giocatori hanno incontrato i dipendenti, c’erano alcuni assenti dell’ultimo momento.

Nello specifico 14 operatori e tecnici che la Roma sta licenziando dopo il ridimensionamento del media center: il personale fa capo alla Nep, la società americana che ha la gestione esclusiva della produzione di tutti i contenuti della Roma, e a poche ore dalla festa quel gruppo di persone è stato invitato a rimanere a casa.

Ufficialmente, si legge nella mail inviata dal club, per la riduzione dei partecipanti voluta “dalle autorità competenti” a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Giustificazione bizzarra considerano che alla fine i presenti erano più di 400, all’aperto, e che tutti avevano fatto il tampone oltre ad avere il green pass.

Prima delle lettere di licenziamento, partite circa una settimana fa, a quei dipendenti era arrivato l’invito per la festa ma poi qualcuno, dentro Trigoria, deve averci ripensato.

Fonte: Corriere della Sera