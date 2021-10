Roma, dubbi su Smalling: si valuta un rinforzo anche in difesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La lista degli acquisti in vista di gennaio sembra farsi sempre più lunga. Mourinho ha un estremo bisogno di avere in rosa sia un centrocampista di spessore che un terzino destro affidabile.

Ma le richieste potrebbero non esaurirsi qui. Stando a quanto scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), in casa Roma cominciano a serpeggiare seri dubbi sulla tenuta fisica di Smalling.

L’inglese sarebbe dovuto già tornare in gruppo, almeno stando alle previsioni iniziali dopo il suo infortunio, ma di lui si sono di nuovo perse le tracce. A Trigoria sperano di recuperarlo per dopo la sosta di novembre. Ma certezze al momento non ce ne sono.

La Roma lo scoprirà tra un paio di settimane, dopo un nuovo consulto medico per capire le reali condizioni del giocatore. E se su Smalling i dubbi sono tutti di natura fisica, per Kumbulla, l’altro centrale in rosa oltre ai titolari Mancini e Ibanez, le perplessità di Mou sono di natura tecnica: l’allenatore non lo considera affidabile, ma è costretto a tenerlo in rosa vista la carenza proprio di difensori centrali.

La Roma dunque ha al momento solo due difensori centrali di cui l’allenatore si fida, troppo pochi considerando che la stagione è ancora molto lunga: serve dunque un’alternativa di livello. Il mercato di gennaio dovrà dare dei rinforzi alla rosa, entro fine novembre si capirà se i Friedkin dovranno investire, oltre che su un terzino, anche sul centrale.