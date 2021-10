La Roma a caccia della vittoria di prestigio si affida all’Olimpico e ai suoi talenti

AS ROMA NEWS – Vigilia di Roma-Milan, attesissimo big match che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico e sfida che potrebbe dare un’impronta diversa al campionato delle due squadre.

Il Milan è lanciatissimo, primo in classifica in compagnia del Napoli, ed è la rivelazione del campionato: i rossoneri hanno una buona rosa fatta di giovani talenti e giocatori molto esperti e di carattere, ma non erano dati tra i pretendenti al titolo. E invece Pioli sta riuscendo nell’impresa di continuare quanto di eccellente fatto la scorsa stagione.

La Roma invece procede tra alti e bassi, scossa dalla rivoluzione che sta attuando Mourinho tra fedelissimi e calciatori della rosa che non considera idonei al progetto che ha in mente per costruire una squadra vincente nel giro del triennale firmato con i Friedkin.

Dopo la vittoria di Cagliari, ora la Roma ha l’occasione di dare continuità ai suoi risultati e infrangere un tabù che la perseguita da svariati mesi: battere una big del campionato. Mourinho non lo considera un problema, ma sa che un risultato di prestigio domani potrebbe dare una spinta enorme al morale della squadra.

La Roma sa di potercela fare, anche perchè sarà trascinata da un Olimpico di nuovo sold-out che non sta facendo di certo mancare il suo supporto alla squadra. Domani sera contro il Milan servirà una grande prova di squadra, ma anche una prestazione di livello da alcuni singoli che possono cambiare le sorti del match: Pellegrini di certo, ma soprattutto Zaniolo e Abraham, i due talenti più fulgidi della Roma che in questo avvio di campionato non sono riusciti ancora a essere decisivi. E che domani dovranno cominciare ad esserlo.

Giallorossi.net – A. Fiorini