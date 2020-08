Roma, il cambio di proprietà fa “saltare” Smalling

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Chris Smalling saluta la Roma. Ancora non si sa se il suo è stato un addio o un semplice arrivederci, ma ieri il difensore inglese ha svuotato l’armadietto a Trigoria e ha salutato i pochi presenti con un sorriso.

Il club giallorosso ha cercato il modo di trattenerlo, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), ma il cambio imminente di proprietà non ha permesso l’accelerata necessaria per andare incontro alle richieste del Manchester United rendendo impossibile l’acquisto del pilastro della retroguardia di Fonseca.

I giallorossi, racconta la Gazzetta, per ora hanno le mani legate e non possono fare operazioni in entrata, considerando quanto sta accadendo in società. La differenza tra domanda e offerta con lo United era troppo ampia e a Baldini è stato detto di fermarsi, in attesa di capire cosa succederà.

Fonte: Gazzetta dello Sport