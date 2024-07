Roma, il centravanti è un rebus

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Dopo aver ceduto Belotti, detto addio a Lukaku e Azmoun, e aver messo sul mercato Abraham, la Roma è ancora alla ricerca del suo nuovo attaccante su cui costruire il presente e il futuro tecnico della squadra di Daniele De Rossi.

Le voci sul prossimo numero nove si rincorrono senza sosta. Uno dei nomi più caldi resta quello di Youssef En-Nesyri: il Fenerbahce ha messo la freccia e sembra intenzionato a chiudere nelle prossime ore. Anche perchè Ghisolfi non sembra convinto al 100% e ha preso tempo.

Alte le richieste di Siviglia (che chiede 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto tra sei mesi) e del calciatore, che dopo aver ricevuto l’offerta del Fenerbahce chiede almeno 3 milioni di euro alla Roma, club preferito del marocchino. I giallorossi però non sono convinti, perchè En-Nesyri non sarebbe una primissima scelta.

Nella lista di ds e allenatore infatti spiccano i nomi di Jonathan David e Alexander Sorloth, i primi a essere avvicinati dai giallorossi. Per il primo però servono troppi soldi tra offerta a giocatore e Lille, ma soprattutto per le commissioni chieste dall’agente per un attaccante vicino alla scadenza di contratto. Bloccata anche la trattativa per il norvegese del Villarreal, con gli spagnoli che chiedono i 38 milioni della clausola rescissoria.

Da qui lo stallo. La pista En-Nesyri però dovrebbe risolversi a breve, in un modo o nell’altro: se alla fine il marocchino dovesse accasarsi da Mourinho, la Roma dovrà necessariamente aspettare ancora prima di sapere quale sarà il suo prossimo centravanti. Nel frattempo De Rossi continuerà a lavorare con Tammy Abraham, per il quale Ghisolfi chiede 30 milioni. Una richiesta che ha spaventato il Milan, pronto a chiudere con Fullkrug. Lasciando l’inglese senza pretendenti.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Gazzetta dello Sport

