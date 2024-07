Ghisolfi è pronto a chiudere per Soulè. E a sinistra spunta Fernandez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Altro che depistaggio. La Roma fa sul serio per Matias Soulè dopo aver scaricato Federico Chiesa. L’argentino, a differenza dell’azzurro, si è dimostrato assolutamente entusiasta di vestire di giallorosso. E ora Ghisolfi spinge per chiudere il colpo.

La prima offerta da 25 milioni di euro presentata dalla Roma alla Juventus è stata respinta, come previsto, dai bianconeri: Giuntoli ne chiede 35 per lasciar partire il suo gioiellino. Ma a 30 l’accordo si può chiudere. Una proposta che a Trigoria stanno preparando proprio in queste ore.

In mezzo c’è sempre il Leicester, club inglese che si sarebbe già spinto verso quella cifra con una proposta inclusiva di diversi bonus. La Juve non avrebbe dubbi: fosse per lei, cederebbe Soulé agli inglesi, ma qui entra in gioco, prepotente, la volontà dl calciatore. L’argentino infatti ha già fatto sapere di volere solo la Roma, altrimenti punterà i piedi e resterà in bianconero.

Ghisolfi sa dunque di avere un grande vantaggio, e su quello farà leva. Il ds si spingerà nelle prossime ore verso i 30 milioni necessari per rompere le resistenze bianconere con una serie di bonus facilmente raggiungibili. A quel punto toccherà alla Juve decidere cosa fare: i bianconeri hanno bisogno di fare cassa per andare all’assalto di Koopmeiners, e difficilmente rifiuteranno il rilancio giallorosso.

Intanto però Ghisolfi lavora anche alla corsia sinistra dell’attacco e ha messo nel mirino il giovanissimo esterno belga Matias Fernandez-Pardo. Il 19enne di origini spagnole è esploso nella seconda parte di stagione con il Gent, che ora chiede 10 milioni di euro per lasciarlo partire.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

