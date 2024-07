Pisilli incanta e spera: ora l’ex Primavera cerca il suo spazio nella Roma dei grandi

NOTIZIE AS ROMA – Niccolò Pisilli incanta e spera. Il giovane giallorosso, a segno nel primo test estivo contro il Latina, svolgerà l’intera preparazione con la prima squadra tra Trigoria e Inghilterra, coltivando la speranza di poter dire la sua anche quando si comincerà a fare sul serio. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

Il quasi ventenne è l’ennesimo gioiello del settore giovanile della Roma, tifosissimo sin da bambino e già autore di un gol con i «grandi» lo scorso 10 dicembre nella gara di Europa League contro lo Sheriff. Lanciato da Mourinho e ora studiato da De Rossi, il centrocampista lavora duro per provare a convincere il tecnico a tenerlo in rosa per la prossima stagione.

In un reparto dove Ghisolfi aggiungerà un altro elemento, la probabile uscita di Bove potrebbe favorire una promozione per il classe 2004. Se infatti dovesse aprirsi lo spiraglio per un ruolo da «sesto» nelle rotazioni in mezzo al campo, Pisilli sarebbe entusiasta di crescere ancora in giallorosso. Altrimenti si potrebbe sondare qualche pista sul mercato per provare a fare una stagione in prestito a due anni dalla scadenza del suo contratto.

Il ragazzo promette bene e darà tutto per essere protagonista. Chi lo conosce bene lo racconta come un vero e proprio perfezionista, che addirittura dopo l’errore sul gol del Latina in amichevole era infastidito e concentrato su quello che c’è da correggere.

Fonte: Il Tempo

