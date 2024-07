Foti: “Il rapporto tra Mourinho e i Friedkin si era deteriorato. C’è tanta invidia nei suoi confronti. I romanisti ricorderanno le due finali anche tra 30 o 40 anni”

AS ROMA NOTIZIE – Salvatore Foti, ex vice allenatore della Roma e secondo di Josè Mourinho anche al Fenerbahce, ha rilasciato un’intervista al ‘Secolo XIX’.

Queste le sue parole sul rapporto con lo Special One: “C’è feeling, siamo due tipi molto diretti. E il rapporto è cresciuto, alimentato dai risultati, abbiamo vissuto esperienze forti, che ti uniscono. Sento fiducia, stiamo bene insieme“.

Poi ha difeso il mister portoghese parlando dell’esonero di gennaio: “Io credo ci sia tanta invidia nei suoi confronti, già dai tempi del Triplete con l’Inter. In giallorosso siamo arrivati a giocare finali europee di seguito in due anni e mezzo, la prima vinta e la seconda hanno visto tutti in che modo è stata persa: i tifosi della Roma le ricorderanno anche tra 30-40 anni, non so quando accadrà di nuovo.

Credo che Mourinho meritasse un saluto totalmente diverso, spiace per come si è chiusa ma il rapporto con i proprietari del club (i Friedkin, ndr) si era deteriorato“.

Fonte: Il Secolo XIX

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!