“ON AIR!” – ROSSI: “David o En-Nesyri? Come caschi, caschi bene”, PES: “Per Soulè siamo vicini alla chiusura”, COSENZA: “E’ uno dei regali più grandi mai fatti alla Juve”

David Rossi (Rete Sport): “Mentre su En-Nesyri ci sono solo Roma e Fenerbahce, Jonathan David ha sotto 5-6 società di Premier League…ma perchè lui tra un club inglese, tipo Newcastle o Tottenham, e la Roma, sesta squadra della Serie A, dovrebbe scegliere la Roma? Io penso che si stia aspettando di capire che attaccante ci sarà l’anno prossimo, se uno forte di testa come En-Nesyri o di piede come David, per poi scegliere gli esterni da comprare. Comunque secondo me come caschiamo, caschiamo bene…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Juve chiede 35 milioni per Soulè, e tu offri 25, la strada di mezzo è 30 e lì si sta andando. Il Leicester per me non esiste, è la Juve che in questo modo tiene alto il prezzo del giocatore. Attaccante? Io continuo a dire che Sorloth non è male. Il terzino? Temo che non investiranno molto su quel ruolo…Fernandez-Pardo? Queste sono le chiamate interessanti se decidi di puntare su un giovane da lanciare insieme a El Shaarawy…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma è questa: fa plusvalenze con i calciatori giovani. Però Soulè è un bel giocatore, con il Frosinone ha fatto bene bene… Ma se la Juve pensa che Soulè sia il giocatore che pensiamo sia qui a Roma, perchè non se lo tiene? Da quello che ho visto, l’argentino può diventare una grandissima ala, è uno dei migliori della Serie A, perciò prendiamocelo e chissene frega…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “La Roma vuole prendere Soulè perchè è un’occasione o perchè è l’unico prendibile? Comprandolo faresti uno dei più grossi regali mai fatti alla Juve…su una delle stelle che metteranno allo Stadium ci sarà Friedkin… Soulè ha fatto bene una stagione col Frosinone, una…e per il resto ha giocato in Serie C. Ma un giocatore così forte come lo state descrivendo perchè lo stanno dando alla Roma? Che sono pazzi alla Juventus?… En-Nesyri in carriera ha segnato meno di Abraham, speriamo che Mourinho se lo porti in Turchia. Jonathan David? Magari…In 4 stagioni che ha fatto in Francia ha segnato 13, 15, 24 e 19 gol…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Soulé è un obiettivo anche troppo dichiarato rispetto al mutismo della Roma. Sul centravanti invece si naviga un po’ a vista…i nomi fatti sicuramente interessano, ma non mi sorprenderei se ci fosse qualcos’altro. E comunque è legata alla cessione di Abraham, che infatti è stato tenuto fermo in amichevole. Io immagino comunque un profilo tipo quello che sono usciti, non penso chissà chi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Quella per Soulè è una trattativa avviatissima, vicina alla chiusura, vediamo se la fumata bianca ci sarà già in questo fine settimana. Questo è un colpo che la Roma ha programmato di fare, c’è fiducia anche a Trigoria, penso che come per Le Fee sia solo questione di tempo. En-Nesyri? C’è tanta confusione. Se la Roma pensa che questo attaccante abbia un certo valore, è giusto che si fermi a una certa cifra. Ghisolfi si è fermato a riflettere, e secondo me ci sta. David? Situazione simile a quella di Zirkzee: più che la trattativa col Lille, a frenare sono le richieste del calciatore, sia di stipendio che di commissioni…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Soulè? Certi tifosi sono già pronti a bollarlo come il nuovo Iturbe, ma Matias mi sembra un attaccante molto diverso, è un giocatore molto più tecnico e meno esplosivo. En-Nesyri? Quello che percepisco è che c’è quasi la speranza che vada al Fenerbahce perchè così si spalancherebbero le porte per un acquisto di grandissimo livello. En-Nesyri mi sembra un attaccante di seconda fascia, di livello diverso da Jonathan David…Per me l’obiettivo top è uno, poi i Sorloth e gli En-Nesyri sono attaccanti di seconda fascia…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Capisco le difficoltà, l’attenzioni ai numeri, ma qua sul mercato serve un’accelerata. Penso che anche De Rossi sia preoccupato. La Roma deve prendere un titolare in difesa, uno a centrocampo e due in attacco…parliamo di mezza squadra. Se farei uno sforzo per En-Nesyri? Molto dipende da che percezioni ha la Roma di poter prendere David, perchè se si può prendere David, io fare l’all-in sul canadese. Perchè se salta il marocchino, poi chi prendi?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Abraham dopo il primo anno in cui ha avuto un impatto super positivo, è andato male e ha avuto un infortunio pesantissimo. Ora ho la sensazione che si voglia cambiare, ma ci vuole un altro attaccante di pari livello, se non migliore dell’inglese. Alla Roma ne servono due di attaccanti, uno che faccia il titolare e un altro che possa avere l’ambizione di esserlo… En-Nesyri? Che la Roma si presti a queste situazioni, io non lo capisco…se vuoi un giocatore lo prendi… La Roma a destra è coperta con Dybala e Baldanzi, e va a investire una cifra molto alta proprio in quel ruolo lì, tralasciando il fatto che non ha ancora due terzini titolari…poi va bene tutto, e magari aspettano solo i tempi giusti…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Che ci sia un ritardo sul mercato lo diciamo da un po’ di tempo, e questo ritardo lo avvertono anche a Trigoria, anche da chi porta avanti determinate situazioni. Ma la Roma dice che non si possono permettere di sbagliare certi obiettivi, e quando ti dicono così alzi le mani. Però dopo ti scontri col campo. Siamo al 19 luglio, e tra i ragazzini della Primavera e delle giovanili, giocatori con le valigie pronte, gli elementi della rosa finale sono al momento otto o nove… Soulè? Mi sorprenderei molto se la Roma non lo prendesse. E questo è indice che da parte della proprietà ci sia la voglia di investire, perchè tra lui e Le Fee hai speso 50 milioni. Sono invece molto più scettico su En-Nesyri, la differenza tra quello che offre la Roma e il Fenerbahce è importante…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Questa è una stagione dove è messa alla prova non solo De Rossi ma anche e soprattutto la società, che deve mettere insieme una squadra valida. Io mi aspetto molto dalla società Roma, è la prova del nove dei Friedkin che si sono affidati a questo Ghisolfi, di cui non conosco i sistemi di lavoro e i bacini di competenza calcistica. Vedremo cosa riuscirà a fare…. Abraham? E se andasse alla Juve?…”

