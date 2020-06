Roma, il lungo elenco degli esuberi: ecco i 14 fuori dal progetto

AS ROMA NEWS – L’elenco degli esuberi in casa Roma è davvero lungo. Sono addirittura 14 i nomi dei calciatori su cui Petrachi sta lavorando alacremente per trovare loro una sistemazione lontano da Trigoria e che permetterà al club di risparmiare bei soldi, quasi 30 milioni netti di ingaggio. Lo racconta oggi Il Tempo (F. Biafora).

In difesa sono ormai fuori dal progetto Juan Jesus, Fazio, Bianda e Karsdorp, così come Bruno Peres, rientrato dal Brasile a gennaio ma che non ha convinto Fonseca. Anche Florenzi rientra tra i calciatori giudicati sacrificabili: per lui c’è già un’offerta dall’Italia, una dalla Liga spagnola e quella del Valencia, che sta riflettendo se trattenerlo.

A centrocampo Nzonzi è già sistemato, dato che il Rennes è arrivato terzo dopo il congelamento della classifica e il rinnovo del suo prestito è già scattato anche per il prossimo anno. Stessa sorte potrebbe toccare a Gonalons, qualora il Granada dovesse centrare la salvezza. Più complicato sarà trovare una squadra per Ante Coric, che ha deluso anche nella serie B spagnola.

In attacco Defrel verrà riscattato dal Sassuolo a fine stagione in caso di salvezza, che appare scontata. Ha pochi problemi a trovare una squadra anche Schick, che è andato di nuovo in gol nell’ultimo match del Lipsia: se i tedeschi non troveranno un’intesa con la Roma ci sono diversi club inglesi interessati al ceco.

Più complicato trovare invece una sistemazione a Diego Perotti e Javier Pastore, entrambi “bloccati” da ingaggi pesanti: Baldini è al lavoro per scandagliare la Premier, ma anche l’ipotesi Usa (specialmente per il Flaco) può tornare di attualità. Resta quindi il portiere, Robin Olsen, per il quale non dovrebbe essere complicato trovare una squadra intenzionata a puntare su di lui.

Fonte: Il Tempo