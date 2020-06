Roma, vent’anni fa il colpo Batistuta

NOTIZIE AS ROMA – Esattamente vent’anni fa la Roma annunciava l’acquisto più clamoroso della storia giallorossa: l’arrivo di Gabriel Omar Batistuta, l’attaccante dei sogni, il colpo di Franco Sensi che coi suoi gol diede una spinta decisiva alla squadra alla vittoria dello scudetto.

Era la sera del 2 giugno quando, scrive oggi Leggo (F. Balzani), arrivò l’annuncio ufficiale: Batistuta passa dalla Fiorentina alla Roma per 70 miliardi e un ingaggio annuale di 14,8 miliardi lordi. Una spesa folle per qualcuno visto che il Re Leone aveva già 31 anni, un atto d’amore estremo per tutti gli altri che 4 giorni dopo riempirono la curva Sud per la presentazione del bomber argentino che aveva un curriculum da far venire i brividi: 331 presenze e 207 gol con la Fiorentina. Gli mancava uno scudetto.

Lo porterà di prepotenza a Roma insieme ad altri campioni come Totti, Cafu, Montella, Samuel, Emerson e Aldair (ieri 17 anni dalla gara d’addio di Pluto). Alla fine saranno 20 i gol messi a segno: dal bolide ai viola alla mitraglia nel derby passando per la doppietta di Parma. Ricordi indelebili prima del declino del campione che 15 mesi dopo lascerà la Roma visti i tanti problemi fisici che ancora lo fanno soffrire.

Oggi, a 20 anni di distanza, la Roma è decisamente più povera (parla il bilancio). Con la Lazio in corsa scudetto e Friedkin ai saluti, Pallotta non può promettere acquisti alla Bati. Al massimo può cercare di trattenere quei pochi gioielli rimasti.

Fonte: Leggo