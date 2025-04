Roma, il mercato che non c’è: quattro acquisti e pochi risultati. Ma Ghisolfi non è in discussione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quattro acquisti, quasi nessun impatto. È questo, in sintesi, il bilancio del mercato invernale della Roma targato Florent Ghisolfi. Il direttore sportivo francese, arrivato a Trigoria con l’etichetta di scopritore di talenti, ha confezionato una sessione di gennaio che avrebbe dovuto regalare a Ranieri alternative valide e fresche per il rush finale. La realtà è che, a mesi di distanza, l’allenatore si ritrova a dover spremere sempre gli stessi, senza poter contare su veri ricambi. E non per scelta tecnica, ma per assenza di valore aggiunto.

Salah-Eddine è arrivato tra lo scetticismo generale e lo ha confermato con la sua invisibilità: mai realmente in corsa per un posto, mai davvero dentro le rotazioni. Stesso discorso per Gourna-Douath, giovane ma impalpabile, che ha collezionato panchine e presenze sporadiche senza lasciare traccia. Gollini, preso per dare esperienza e solidità tra i pali, è stato visto solo in foto: sempre secondo nelle gerarchie, mai utile alla causa in modo concreto.

Il caso Rensch è leggermente diverso: qualche spezzone, qualche apparizione da titolare, ma mai una vera ascesa. Il terzino olandese alterna alti e bassi, senza mai dare la sensazione di poter diventare titolare fisso. Risultato? Ranieri continua a puntare su chi c’era già, con una rosa che ha finito per assottigliarsi proprio nel momento più delicato della stagione.

Nonostante i risultati deludenti della campagna acquisti, non filtrano segnali di cambiamento imminente. La proprietà sembra intenzionata a confermare la fiducia a Ghisolfi, o quantomeno non è emersa alcuna intenzione di virare su un nuovo direttore sportivo. Un segnale di continuità? Forse. Ma anche un rischio, considerando che il tempo per rilanciare la Roma è sempre meno, e le scelte sbagliate si pagano.

Ranieri, dal canto suo, continua a lavorare con quello che ha. Anche lui ha avallato il mercato operato in inverno, affermando che la Roma era riuscita a comprare il meglio per quanto le era possibile spendere. Ma il tecnico non può fare miracoli. E quando le alternative non sono all’altezza, i problemi si vedono. E si contano.

Giallorossi.net – G. Pinoli