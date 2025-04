Farioli, l’ex collaboratore assicura: “Di sicuro non andrà alla Roma”

AS ROMA NOTIZIE – Francesco Farioli continua a essere accostato alla panchina della Roma per la prossima stagione, ma non tutti credono che l’allenatore dell’Ajax possa davvero finire a Trigoria. A escludere questa possibilità è Paolo Galardi, ex preparatore dei portieri e grande amico del tecnico toscano, intervistato dal quotidiano olandese De Volkskrant.

Parole nette, le sue: “Di sicuro non andrà alla Roma. In Italia è impensabile che un trentaseienne possa guidare la squadra più importante del Paese“, ha dichiarato Galardi, spegnendo così le voci che vorrebbero Farioli tra i candidati scelti da Ghisolfi.

L’attuale tecnico dell’Ajax, secondo Galardi, sta già facendo un capolavoro ad Amsterdam: “Francesco e il suo staff compiono un miracolo prendendo una squadra perfettamente normale e facendola eccellere”, ha aggiunto, elogiandone il lavoro in Eredivisie.

Nonostante l’amicizia con Ghisolfi – che con ogni probabilità lo ha inserito nella lista presentata ai Friedkin – Galardi considera improbabile un suo sbarco nella Capitale. Dalla Roma, intanto, tutto tace: il nome del nuovo allenatore sarà svelato solo tra due o tre settimane, come anticipato proprio dal direttore sportivo francese.