SERIE A: il Bologna batte l’Inter nel recupero grazie a una magia di Orsolini. Mkhitaryan e Bastoni salteranno la Roma

AS ROMA NEWS – Vittoria pesantissima in ottica Champions per il Bologna, che al Dall’Ara supera l’Inter in extremis grazie a una splendida sforbiciata di Orsolini al 93’.

Match equilibrato, ma nel finale i rossoblù spingono con maggiore intensità e trovano il gol decisivo proprio a ridosso del triplice fischio. Tre punti d’oro per la squadra di Italiano, che scavalca momentaneamente la Juventus e si prende il quarto posto in classifica, salendo a +3 sulla Roma.

Stop pesante invece per l’Inter, che viene agganciata in vetta dal Napoli e perde due titolari in vista dello scontro diretto dell’Olimpico: Mkhitaryan, ex giallorosso, e Bastoni erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti. Salteranno la sfida contro la Roma di sabato prossimo.

Giallorossi.net – T. De Cortis