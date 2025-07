Roma, il mercato non decolla a 24 ore dal raduno: Gasperini aspetta i primi acquisti

Il countdown è finito. O quasi. Domani, domenica 13 luglio, scatterà ufficialmente il raduno della Roma a Trigoria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il tecnico inizierà a lavorare con il gruppo per impostare la nuova stagione, ma lo farà – almeno per il momento – senza nuovi volti a disposizione.

Il mercato è in pieno svolgimento e il tempo per rinforzare la rosa non manca, ma l’auspicio di Gasp era di poter contare già da questi primi giorni su almeno due o tre innesti, per iniziare a integrare i nuovi nel lavoro quotidiano fin da subito. Un desiderio che, per ora, è rimasto tale.

Il direttore sportivo Frederic Massara è attivo su più fronti, ma le trattative più avanzate non si sono ancora sbloccate. Il nome in cima alla lista resta quello di Richard Rios, centrocampista del Palmeiras, profilo molto apprezzato da Gasperini per la sua duttilità e il dinamismo. La Roma è pronta a investire una cifra importante, ma la richiesta del club brasiliano resta alta: 30 milioni, con un’operazione complicata anche dalla frammentazione del cartellino tra più soggetti.

Più concreta, almeno sulla carta, la pista che porta a Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo. Il giocatore ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento nella Capitale, rifiutando anche offerte più ricche arrivate dallo Zenit. Resta da trovare l’intesa tra i club: la Roma si è mossa con una proposta da 20 milioni, mentre il Flamengo ne chiede 25 più bonus.

In alternativa a Rios, il nome monitorato è quello di Neil El Aynaoui del Lens, altro profilo seguito con attenzione da Massara. Ma anche in questo caso la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni e i contatti, pur attivi, non hanno ancora portato sviluppi decisivi.

Sul fronte offensivo, il primo nome in lista è Evan Ferguson del Brighton. L’attaccante irlandese ha dato il suo assenso al trasferimento, che avverrebbe in prestito secco. Ma non ha ancora sciolto del tutto le sue riserve: nel frattempo gli sono giunte altre proposte, che sta vagliando insieme al suo procuratore.

La Roma nel frattempo ha già salutato due pedine come Paredes e Shomurodov, ma per quanto riguarda le entrate servirà ancora qualche giorno. L’idea della società resta quella di mettere a disposizione dell’allenatore i primi innesti il prima possibile, anche se i tempi delle trattative, in alcuni casi complessi, impongono pazienza. Gasperini attende fiducioso. E da domani inizierà a lavorare con gli uomini a disposizione.

