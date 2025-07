Wesley più Ferguson, siamo ai dettagli. Rios o El Aynaoui: servono 30 milioni

Wesley vuole solo la Roma, messaggio recapitato anche al Flamengo che da diversi giorni ha abbassato le richieste. Servono 25 milioni di euro (non più 30) e al momento la distanza tra domanda e offerta è di 5. L’accordo, col giocatore è stato trovato, scrive oggi Il Messaggero (D. Aloisi), pronto un contratto fino al 2030 a 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Frederic Massara ha fretta di chiudere per poi tuffarsi su altri obiettivi. Uno di questi è Ferguson del Brighton. L’Atalanta resta sullo sfondo, ma il centravanti ha dato l’ok per il trasferimento nella Capitale. Da definire gli ultimi dettagli dell’operazione, soprattutto la cifra del diritto di riscatto.

Il sogno di Gasperini per l’attacco rimane Hojlund: il Manchester United potrebbe aprire al prestito solamente nelle ultime settimane di agosto. In stand by per il momento la trattativa per Rios. Il Palmeiras è in attesa dell’offerta da oltre 30 milioni di euro che non è ancora arrivata. La fumata bianca è lontana dopo l’ultima frenata, ma il giocatore è in cima alla lista dei preferiti di Gasperini.

L’alternativa è El Aynaoui del Lens. Anche per lui la richiesta è altissima: 30 milioni. Piace anche O’Riley ed è stato offerto Bissouma. Per rinforzare il pacchetto arretrato — oltre a Lucumì e Mavropanos – c’è anche Cresswell del Tolosa.

Fonte: Il Messaggero