Roma, il repulisti dei Friedkin: via anche il responsabile della comunicazione. E le voci su una cessione si fanno sempre più forti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan e Ryan Friedkin sembrano determinati ad avviare un vero e proprio repulisti dentro Trigoria. Dopo il licenziamento, imprevisto e improvviso, di José Mourinho, il club ha deciso di puntare su un allenatore come Daniele De Rossi, disposto a firmare un contratto di soli sei mesi, senza garanzie sul rinnovo.

Anche sotto il profilo della direzione sportiva regna l’incertezza: Tiago Pinto ha lasciato vacante il ruolo di general manager e al suo posto non è ancora arrivato nessun dirigente a colmare quella lacuna. “Nelle prossime settimane sarà annunciato il nuovo direttore sportivo“, si leggeva nel comunicato di oltre un mese fa che sanciva la separazione da Pinto. Parole che sembravano presagire un cambio più rapido alla guida sportiva del club.

La situazione della squadra, tra giocatori in prestito e altri a scadenza di contratto, necessiterebbe di un lavoro immediato da parte nel nuovo ds, ma l’annuncio tarda ad arrivare. Intanto però ieri a Trigoria è saltata un’altra testa: ad essere allontanato è stato Luca Pietrafesa, responsabile della comunicazione del club capitolino.

Se a questo aggiungiamo che nel club sono oltre 100 i dipendenti a scadenza di contratto e il cui futuro è incerto, si capisce come dentro la Roma la situazione sia piuttosto fluida. E le voci di una cessione del club tornano a fare capolino su quotidiani e radio. Su La Repubblica si continua a parlare di un concreto interesse da parte degli arabi, ma anche Il Messaggero sottolinea come si stia creando una sorta di “scatola vuota” in attesa dell’offerta giusta.

Insomma, i Friedkin starebbero svuotando il club per il prossimo proprietario a cui spetterà il compito di ricostruire il club partendo anche dai vertici societari e sportivi. Il club ha più volte smentito l’intenzione di cedere, bollando certe indiscrezioni come fake news. Ma negli ambienti più disparati la voce di un imminente passaggio di mano si fa sempre più forte, supportata dalla tabula rasa che Dan e Ryan Friedkin stanno operando in queste settimane dentro al club.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Radio Radio

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!