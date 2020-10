Roma, il taglio agli ingaggi non basta: giallorossi terzi in Italia come monte stipendi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il taglio agli esuberi non è bastato, la Roma è ancora al top in Italia come monte ingaggi. I giallorossi, nonostante siano stati per due anni consecutivi fuori dalle prime quattro in classifica, sono invece stabilmente in zona “Champions” come stipendi pagati.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha infatti pubblicato gli ingaggi delle 20 squadre di Serie A. La Roma è riuscita a passare da 125 milioni a 112, nonostante questo i giallorossi sono ancora terzi in questa speciale classifica, alle spalle di Juventus (236 milioni) e Inter (149).

Il giocatore più pagato della rosa romanista è sempre Edin Dzeko con 7,5 milioni a stagione, seguito da Javier Pastore (4,5) e Chris Smalling (3,8) mentre ai piedi del podio c’è Mkhitaryan con 3,5 milioni all’anno. Per quanto riguarda gli altri nuovi acquisti, Pedro ha firmato un contratto da 3 milioni, Borja Mayoral da 2,3 milioni e Kumbulla da 1,8. Decimo posto per Nicolò Zaniolo con 2,5 milioni in coabitazione con Federico Fazio.

Questo l’elenco completo pubblicato dalla Gazzetta:

Dzeko 7,5

Pastore 4,5

Smalling 3,8

Miki 3,5

Pau 3

Pedro 3

Spinazzola 3

Veretout 3

Diawara 2,5

Fazio 2,5

Zaniolo 2,5

Borja 2,3

Jesus 2,2

Karsdorp 2,2

Mancini 2

Perez 2

Cristante 1,8

Kumbulla 1,8

Peres 1,8

Ibanez 1,5

Villar 1,2

Mirante 1

Calafiori 0,4

Boer 0,2