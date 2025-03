Roma, Ranieri a caccia del suo erede: sei candidati nella lista ai Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? A Trigoria la scelta non è ancora stata fatta, nonostante le promesse di Ghisolfi di oltre tre mesi fa. Il dirigente, il 12 dicembre scorso, aveva assicurato che il mercato e la scelta del tecnico sarebbero stati strettamente collegati e che la decisione sarebbe arrivata “al più presto”. Ma il tempo passa e i giochi restano aperti, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Inizialmente i sogni erano tre: Carlo Ancelotti, Roberto Mancini e Massimiliano Allegri. Ma se la pista che porta al tecnico del Real Madrid è stata accantonata dallo stesso Ranieri, gli altri due non sono mai stati realmente contattati. Così, il ventaglio delle opzioni si è allargato e ora sono almeno sei i profili che la Roma sta valutando per la panchina della prossima stagione. Tra questi c’è Maurizio Sarri, che viene considerato un profilo adatto per esperienza e capacità di valorizzare i giovani.

Un altro nome concreto è quello di Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia e già sondato dai giallorossi dopo l’esonero di Juric. Per liberarsi dal suo incarico servirebbe una penale pari a sei mesi di stipendio, circa un milione di euro, una cifra tutt’altro che proibitiva. Restano poi altri candidati: Gian Piero Gasperini, con cui la Roma ha già avuto contatti, ma il suo futuro potrebbe dipendere dalle mosse di Antonio Conte, che in caso di addio al Napoli potrebbe spingere Gasperini verso gli azzurri. Proprio Conte è un nome che piace anche ai giallorossi, che tengono d’occhio anche Stefano Pioli, attualmente tentato dall’Arabia (Al Nassr), e Vincenzo Italiano, in ascesa con il Bologna. Sei opzioni, sei idee, ma ancora nessuna certezza.

Fonte: Gazzetta dello Sport