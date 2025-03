Calciomercato Roma, il preferito di Ranieri è Conte per avviare un progetto vincente

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro della panchina della Roma è ancora un rebus e i protagonisti della scelta sono due: Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri. I due dirigenti, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, stanno valutando diversi profili, ma la visione non è necessariamente la stessa. Se da un lato Ghisolfi ha espresso pubblicamente apprezzamenti per giovani tecnici emergenti come Fabregas, Farioli e Palladino, dall’altro Ranieri avrebbe un’idea ben precisa: il suo favorito è Antonio Conte.

Tra i due c’è un legame fatto di stima e amicizia, e Ranieri considera il tecnico salentino il profilo ideale per riportare la Roma ai vertici. Il problema, però, è che Conte è attualmente legato al Napoli e, a meno di una rottura definitiva con De Laurentiis, appare difficile che possa liberarsi. Un altro nome che circola con insistenza è quello di Gian Piero Gasperini, un tecnico con un’idea di calcio molto diversa da Conte ma con un profilo comunque di alto livello per avviare un nuovo ciclo. Tuttavia, anche qui ci sono ostacoli: Gasperini ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta, ma soprattutto è tra i candidati per la panchina della Juventus, che al momento sembra essere la sua priorità.

Per questo motivo, a sorpresa, Ranieri potrebbe cambiare strategia e virare su Stefano Pioli, un altro nome già preso in considerazione dal club dopo l’addio di De Rossi. Pioli, però, è seguito con attenzione anche dalla Juventus, che potrebbe inserirsi nella corsa. Con le alternative che si assottigliano e le incertezze che restano, la Roma dovrà accelerare le proprie mosse per evitare di restare indietro nella scelta del nuovo allenatore.

Fonte: Il Messaggero