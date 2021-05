Roma, in arrivo un colpo “top secret”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Anche oggi sui giornali impazzano i nomi dei possibili obiettivi di mercato per la Roma di Mourinho. Niente di nuovo sotto al sole di un estate che deve ancora cominciare: ogni calciomercato che si rispetti è contraddistinto dal festival dei nomi.

Quest’anno però sarà ancora più difficile riuscire a scovare i reali obiettivi per il mercato giallorosso: i Friedkin, ma anche Tiago Pinto, amano muoversi nel più assoluto riserbo. Certo, gli agenti e gli operatori di mercato qualche spiffero lo lasciano filtrare, ma è molto difficile capire quali saranno poi le mosse reali che verranno fatte da Trigoria.

Quello che è certo è che il mercato della Roma di Mourinho non sarà banale. I giornali e gli esperti di mercato stanno cercando di “indovinare” il grande acquisto che i Friedkin avrebbero in mente di regalare ai propri tifosi.

E stando a quanto rivela oggi il quotidiano Leggo (F. Balzani), è in arrivo un colpo “top secret” sul quale la Roma sta lavorando nel più assoluto silenzio. Per sapere quale sarà però bisognerà attende il comunicato ufficiale. Che coglierà tutti di sorpresa, come successo con Mourinho l’ormai storico 4 maggio.