Roma, Koopmeiners o Sabitzer: è corsa a due per il centrocampista scelto da Mourinho

AS ROMA NEWS – Un centrocampista di grande spessore. E’ questa la priorità di Mourinho sul mercato. La Roma ha bisogno di rinforzarsi nel mezzo, e per questo Tiago Pinto sta tenendo calde due piste che nelle prossime ore potrebbero trovare un’accelerata in una delle due direzioni.

Da una parte c’è Marcel Sabitzer, 27 anni, centrocampista di grandissima qualità del Lipsia: il giocatore lascerà i tedeschi, che hanno fissato una clausola rescissoria di 50 milioni per lui. La Roma lo ha messo nel mirino, ma dovrà competere con club come Tottenham e Liverpool, interessate al mediano austriaco.

Pinto ha però un jolly da giocarsi e si chiama Justin Kluivert. Il Lipsia ha manifestato la volontà di trattenerlo, ed è pronta a spendere 12 milioni, cifra che permetterebbe alla Roma di non fare minusvalenza. A quel punto i giallorossi, con altri 20-25 milioni come conguaglio, potrebbero strappare Sabitzer al Lipsia.

Ma il nome dell’austriaco non è l’unico nel mirino della Roma. A Mourinho piace e molto anche l’olandese Koopmeiners, 23 anni, centrocampista centrale che nell’AZ ha già dimostrato personalità e capacità di rendersi pericoloso anche in zona gol. Per lui quest’anno 17 centri in 40 partite, mentre l’anno prima 16 reti in 42 presenze. Mourinho lo considera allo stesso livello del giocatore del Lipsia. Dei due, ovviamente, ne arriverebbe uno solo.

Fonte: Gazzetta dello Sport