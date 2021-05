Mou vuole un difensore top: Boateng o l’ex Rudiger

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La difesa giovane della Roma necessita di un rinforzo di esperienza. E chi meglio di Jerome Boateng può dare personalità e sicurezza al reparto arretrato dei giallorossi?

Il difensore tedesco, 32 anni, è in uscita dal Bayern Monaco dopo aver vinto tutto con il club tedesco. Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), Boateng quindi può arrivare in giallorosso a parametro zero.

Il roccioso difensore tedesco piace molto a Mourinho che lo avrebbe suggerito alla Roma, che però dovrebbe fare uno sforzo notevole a livello di ingaggio: Boateng percepisce 11 milioni di euro, ma Tiago Pinto ci può lavorare anche in virtù degli effetti del decreto crescita.

Anche per Il Messaggero (S. Carina), uno dei primi acquisti richiesti dallo Special One è quello di un grande difensore. Tiago Pinto è d’accordo: le prime scelte monitorate, oltre a Boateng, sono Aké, Diego Carlos e l’ex giallorosso Antonio Rudiger.

Fonte: Gazzetta dello Sport