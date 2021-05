Valzer delle panchine: Inzaghi resta alla Lazio, Spalletti al Napoli, Allegri verso la Juve. E l’Inter pensa a Fonseca…

ALTRE NOTIZIE – Prosegue senza sosta il valzer delle panchine, con la situazione che giorno dopo giorno si fa sempre più chiara e delineata con gli ultimi pezzi che si stanno incastrando.

Nella serata di ieri è uscito dai giochi il nome di Simone Inzaghi, che ha rinnovato con la Lazio fino al 2024 dopo il faccia a faccia, terminato con una cena, avuto con Claudio Lotito.

Inter e Juventus si stanno dando battaglia per arrivare ad Allegri. Il duello è acceso, ma al momento la grande favorita è ancora la vecchia signora. Ecco perchè, scrive a sorpresa l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa Inter si sta valutando il nome di Paulo Fonseca come piano B insieme a quello di Sinisa Mihajlovic.

Intanto il Napoli, dopo i ripensamenti di De Laurentiis dei giorni scorsi, ha deciso di puntare forte su Spalletti: per tutti i giornali l’accordo è ormai blindato. Si attende l’annuncio a ore.