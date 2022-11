Roma, in attacco si cambia: via Shomurodov. Il futuro di Abraham legato a quello di Mou

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L’attacco non segna, nonostante sia sovradimensionato. E la Roma pensa a una piccola rivoluzione tra gennaio e la prossima estate.

Tanti i calciatori in rosa nel ruolo: considerato il recupero di Wijnaldum, Mou avrebbe a disposizione Abraham, Belotti, Shomurodov, Dybala, Zaniolo, Solbakken, El Shaarawy, Volpato più Pellegrini per i tre ruolo del reparto avanzato. Troppi.

E così a gennaio il primo a salutare sarà Eldor Shomurodov: sul centravanti uzbeko ci sono già Cremonese, Torino e Bologna. Chi accontenterà le richieste della Roma, che vuole una cessione a titolo definitivo, si assicurerà le prestazioni del centravanti ex Genoa.

In estate poi a salutare potrebbe essere Tammy Abraham, che ha diversi estimatori in Premier League: la sensazione, scrive oggi Il Tempo, è che il futuro del centravanti inglese sia legato a doppio filo con quello di Mourinho. Ma è ancora troppo presto per capire cosa accadrà nei prossimi mesi.

Fonte: Il Tempo