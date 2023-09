Roma in partenza per Chisinau: tre ore di volo e una di pullman per raggiungere Tiraspol (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – Proprio in questi minuti la Roma si è messa in viaggio da Fiumicino in direzione Moldavia, dove domani sera affronterà lo Sheriff.

Il club giallorosso ha pubblicato sui social alcuni scatti della partenza della squadra dallo scalo capitolino, con Dybala, Lukaku e Renato Sanches tra i protagonisti.

L‘aereo della Roma atterrerà a Chisinau e per arrivare nella città di Tiraspol la squadra dovrà fare un’altra ora abbondante di pullman. Un viaggio piuttosto scomodo per quella che sembra essere la trasferta più complessa delle tre che i giallorossi dovranno affrontare in questo girone di Europa League.

Giallorossi.net – A. F.