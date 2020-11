Roma, in tre per l’attacco: Fonseca chiede un giocatore già pronto all’uso

AS ROMA CALCIOMERCATO – A gennaio arriverà di sicuro un rinforzo per l’attacco. Fonseca ha avuto rassicurazioni da parte della Roma quando alla fine dello scorso mercato sfumò l’acquisto last minute di El Shaarawy: l’attaccante arriverà a gennaio.

Il Faraone, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), resta il grande favorito ma non è l’unico nome in corsa. Se infatti col giocatore è stato già raggiunto un accordo per l’ingaggio (guadagnerà poco meno di due milioni fino a giugno), lo stesso non si può dire per quanto riguarda lo Shangai Shenua.

Il club cinese non vuole cedere Elsha in prestito secco, e sarà quindi necessario tornare a trattare. Ecco perchè l’elenco dei possibili obiettivi per gennaio comprende altri due nomi: il primo, e più fattibile, è il brasiliano Bernard, 28 anni, ex Shakhtar ed attualmente all’Everton. L’altro è un certo Memphis Depay, 26 anni, ormai prossimo all’addio al Lione ma sul quale c’è l’ombra del Barcellona.

Per Fonseca uno dei tre andrebbe benissimo, ora la palla passa alla Roma. Per il portoghese la priorità è avere un attaccante esperto, già pronto all’uso, e non una giovane scommessa che avrebbe bisogno di più tempo per inserirsi. Dopo Pedro e Mkhitaryan, l’allenatore giallorosso ha capito che l’usato sicuro è più conveniente.

Fonte: Gazzetta dello Sport