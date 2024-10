Roma, in vendita il pack 4 partite: Atalanta, Lecce, Braga e Sampdoria con offerta derby (COMUNICATO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – Parte una nuova iniziativa della Roma per coinvolgere il maggior numero di persone possibili allo Stadio Olimpico. A partire dalle 12 di oggi infatti sarà possibile acquistare un pack per ben 4 partite interne: Atalanta, Lecce, Braga e Sampdoria. In più gli acquirenti potranno usufruire anche di un prezzo dedicato per il derby in programma il 5 gennaio 2025. Questo il comunicato sul sito giallorosso.

“È scattata la vendita del nuovo Pack, valido per le sfide con Atalanta e Lecce di Serie A, Braga di Uefa Europa League e Sampdoria di Coppa Italia. La novità assoluta è l’offerta Derby. Come sempre, il Pack consente di risparmiare sul prezzo del singolo biglietto: si parte da 22€ a partita. Questo è il calendario dei match inclusi nel pacchetto:

Roma-Atalanta: lunedì 2 dicembre ore 20:45

Roma-Lecce: sabato 7 dicembre ore 20:45

Roma-Braga: giovedì 12 dicembre ore 18:45

Roma-Sampdoria: mercoledì 18 dicembre ore 21:00

La grande novità: un prezzo dedicato per il Derby

Rispetto ai Pack precedenti, l’elemento del tutto nuovo è una “fase Derby”. Chi lo acquisterà non avrà solo la possibilità di sostenere la Roma in 4 match, tra i quali quello contro l’Atalanta, a un prezzo vantaggioso, inferiore rispetto a quello che pagherebbe per il biglietto singolo. La Società ha infatti introdotto, per chi comprerà il Pack, la possibilità di accedere a una fase di prevendita con un prezzo dedicato per i tagliandi di Roma-Lazio, prima partita del 2025. Nelle settimane successive all’acquisto del Pack, chi lo avrà comprato riceverà massimo un codice coupon valido per singola transazione per un massimo di 4 biglietti”.

Fonte: asroma.com

