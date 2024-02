Roma infinita

AS ROMA NEWS – “La Roma sì, e il Feye no”. Lo stadio Olimpico fa festa con il coro ormai iconico al termine di 120 minuti di battaglia culminati con la crudele lotteria dei rigori, che dopo tanti anni ha visto i giallorossi uscirne vincitori.

E la vittoria, per quanto visto nell’arco del doppio confronto, è pienamente meritata. Il Feyenoord se l’è giocata decisamente meglio nel ritorno, complice anche il recupero di tre pedine fondamentali per la squadra olandese. La serata parte male per la Roma, che va sotto dopo un fortuito gol di spalla di Gimenez, colpito involontariamente da El Shaarawy nel tentativo di rinviare un pallone insidioso nell’area giallorossa.

La reazione però è immediata, e si concretizza dopo pochi minuti con un’autentica magia del redivivo Pellegrini: il suo destro meraviglioso al limite dell’area non dà scampo al buon Wellenreuther. Il primo tempo è davvero intenso e le occasioni si accavallano, con la Roma che crea di più degli olandesi ma che non riesce a capitalizzare la supremazia territoriale.

La ripresa invece è avara di emozioni: la squadra di De Rossi prende in mano il pallino del gioco, rischia praticamente zero, ma non riesce però ad essere sufficientemente efficace negli ultimi metri, complice anche l’uscita dal campo di Pellegrini. Si va ai supplementari, con la squadra che comincia a boccheggiare. Il Feyenoord sembra stare meglio fisicamente, ma non spaventa mai Svilar.

L’ultima grande occasione della partita capita sul piede di Lukaku, anche ieri piuttosto deludente, all’ultimo secondo di gioco: il belga si porta la palla sul destro e calcia rasoterra a incrociare, ma Wellenreuther dice no con una gran parata. Si va ai rigori. I romanisti rivedono i soliti fantasmi aleggiare sopra l’Olimpico. Ci pensa Svilar a scrivere una nuova pagina della storia romanista.

Il portiere serbo, perfetto nel corso dei 120 minuti, para i penalty di Hancko e Jahanbakhsh, entrato, ironia della sorte, all’ultimo secondo di partita proprio per tirare proprio il rigore. Di contro la Roma dal dischetto è quasi perfetta: l’unico a sbagliare è Lukaku, a conferma del momento poco felice del belga. L’errore di Big Rom non incidere e la squadra può fare comunque festa. Per il Feyenoord è la terza sconfitta in tre anni contro la Roma, ormai autentica bestia nera degli olandesi. De Rossi supera un altro esame molto importante e compie un passo verso una riconferma già ampiamente richiesta dalla squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini