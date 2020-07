Roma-Inter 2-2, Il Messaggero: “Un punto che non serve”, Leggo: “L’errore di Spinazzola da campetto di periferia”, Gazzetta: “La maledizione di Fonseca continua”

AS ROMA NEWS – La Roma si ferma sul più bello. Contro l’Inter finisce 2 a 2 dopo che i giallorossi erano riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale, ma nel finale di gara un erroraccio di Spinazzola ha permesso alla squadra di Conte di trovare l’insperato gol del pareggio.

Dando un’occhiata ai principali quotidiani vediamo come per “Il Messaggero” (U. Trani) questo punto rischia di non servire a nessuna delle due squadre. La Roma ora si ritrova il Milan a sole due lunghezze di distanza e in caso di arrivo a pari punti sarebbero i giallorossi a doversi giocare i preliminari di Europa League.

“Leggo” (F. Balzani) punta invece il dito soprattutto contro Spinazzola e quello svarione avvenuto in area giallorossa nei minuti finali: a rovinare rimonta e prestazione è arrivato il solito errore individuale stavolta del terzino che ha scalciato maldestramente Moses in area vanificando anche il suo primo gol in serie A. Un pasticcio, scrive Leggo, che si vede sui campi di periferia.

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) invece si sofferma soprattutto sulla maledizione di Fonseca che sembra non avere fine: la squadra giallorossa con il portoghese in panchina non è mai riuscita a battere una squadra che le sta davanti in classifica. E anche ieri, quando tutto sembrava finalmente fatto, è arrivata la beffa.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Gazzetta dello Sport