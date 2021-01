Roma-Inter col dubbio: Villar o Cristante?

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gonzalo Villar o Bryan Cristante? E’ questo l’unico dubbio di formazione che al momento sta occupando i pensieri di Paulo Fonseca a due giorni dalla partita contro l’Inter. Per il resto l’undici che affronterà i nerazzurri appare scontato.

In porta l’altro ballottaggio, con Mirante che è tornato a disposizione e insidia Pau Lopez. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez formeranno il terzetto titolare, mentre sulle corsie esterne torna Spinazzola a sinistra, con Karsdorp a destra.

A centrocampo è sicuro l’impiego di Veretout, ma al suo fianco chi giocherà? Fonseca preferirà puntare sulla tecnica di Villar o sulla fisicità di Cristante per contrastare la mediana nerazzurra? Il ballottaggio è apertissimo e verrà sciolto probabilmente solo all’ultimo dal tecnico portoghese.

In attacco Pedro è ancora ai box e quindi saranno Mkhitaryan e Pellegrini ad agire dietro a Dzeko. Lo spagnolo Borja Majoral, in grande condizione psico-fisica, torna in panchina ma è pronto a subentrare a partita in corso in caso di bisogno. E non necessariamente al posto del bosniaco.

Giallorossi.net – G. Pinoli