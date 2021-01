ULTIME DA TRIGORIA – Lavoro di scarico programmato per Mkhitaryan e Karsdorp. Ancora out Pedro

AS ROMA NEWS – Altra giornata di lavoro intenso per la Roma, che si prepara a sfidare l’Inter nel match di domenica all’ora di pranzo.

Oggi a Trigoria non si sono visti in gruppo Mkhitaryan e Karsdorp: per i due lavoro di scarico programmato, non sono in dubbio per la partita contro i nerazzurri e domani dovrebbero quindi tornare ad allenarsi regolarmente.

Proseguono il lavoro individuale invece Fazio, Santon, Pedro, Calafiori e Zaniolo: sono tutti indisponibili per Roma-Inter.

