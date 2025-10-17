Roma-Inter, Gasperini studia la mossa anti-Dumfries. Dybala pronto dal 1’

Gian Piero Gasperini prepara le sue contromosse in vista del big match di sabato sera all’Olimpico contro l’Inter. L’obiettivo è chiaro: limitare l’esuberanza fisica di Dumfries, una delle armi più pericolose dei nerazzurri. Il tecnico giallorosso sta valutando due opzioni per la fascia sinistra: rigenerare in extremis l’affaticato Tsimikas, reduce da due partite intense con la Grecia, oppure affidarsi a Rensch, che si è allenato per tutta la sosta a Trigoria e appare in vantaggio. Out Angelino, ancora alle prese con una bronchite asmatica, la scelta definitiva verrà presa nella rifinitura di domani.

Davanti, Dovbyk è nettamente favorito per guidare l’attacco. Il centravanti ucraino — capocannoniere della Liga 2023-24 con 24 gol — vuole tornare a brillare anche contro le big italiane, finora mai colpite. Il suo duello con Acerbi promette scintille e sarà uno dei temi più caldi della serata.

La buona notizia per Gasperini è il pieno recupero di Paulo Dybala. L’argentino ha superato la lesione muscolare e punta alla titolarità per inseguire il suo duecentesimo gol in carriera. La Joya si gioca un posto con Pellegrini per completare una trequarti tutta argentina con Soulé alle spalle di Dovbyk. Tra le novità anche il ritorno in panchina di Bailey, che potrebbe esordire in giallorosso dopo aver ritrovato la condizione in allenamento.

La Roma arriva all’appuntamento da prima in classifica, con il morale alto e la voglia di dimostrare di poter competere anche con le grandi. “La grande occasione arriva solo a colui che è ben preparato”, scriveva Spinoza: e Gasperini, dopo due settimane di lavoro intenso, sa che questa sfida può valere più di tre punti. Sarà anche un confronto tra due visioni di calcio e due allenatori agli antipodi: da una parte l’esperienza del tecnico piemontese, dall’altra la gioventù di Chivu, ex giallorosso mai dimenticato dai tifosi romanisti.

All’Olimpico si va verso l’ennesimo tutto esaurito: oltre 65mila spettatori per una sfida che vale il primato e che promette spettacolo dentro e fuori dal campo.

