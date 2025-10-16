FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 16 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Falcao compie oggi 72 anni

La Roma fa gli auguri al Divino: oggi Paulo Roberto Falcao compie 72 anni, e il club giallorosso ha dedicato un post su X all’indimenticato campione brasiliano.

“𝑃𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑎 𝑒 𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜” 🎂 Paulo Roberto Falcao compie oggi 72 anni Auguri, Divino! 💛5⃣❤️#ASRoma pic.twitter.com/6I9UhauNaD — AS Roma (@OfficialASRoma) October 16, 2025

Ore 9:30 – Angelino verso il forfait, si scalda Tsimikas

Fermato dalla bronchite asmatica, Angelino dovrebbe saltare quasi certamente la partita contro l’Inter. A sinistra dunque si scalda Tsimikas, con Rensch come alternativa.

Ore 8:55 – Muro Mancini

Gianluca Mancini è il volto della Roma granitica di questo avvio di stagione: solo due gol subiti in campionato, miglior difesa d’Europa nel 2025. Fedelissimo di Gasperini dai tempi dell’Atalanta, il centrale toscano ha unito aggressività, costanza e leadership, tornando anche al gol in Nazionale. Con 282 presenze e 19 reti in giallorosso, è ormai una guida per i compagni e sabato ritroverà l’Inter, già punita due volte in carriera. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Dovbyk favorito, ma Ferguson scalpita

Gasperini prepara la sfida con l’Inter con un dubbio in avanti: confermare Dovbyk o rilanciare Ferguson. L’irlandese è tornato al gol con la sua nazionale (3 reti in 4 gare), ma è ancora a secco in giallorosso, mentre l’ucraino ha deluso con l’Ucraina ma resta in vantaggio per una maglia da titolare. Intanto Dybala e Pellegrini sono pienamente recuperati e Bailey torna in gruppo. (Leggo)

