FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 16 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:40 – Falcao compie oggi 72 anni
La Roma fa gli auguri al Divino: oggi Paulo Roberto Falcao compie 72 anni, e il club giallorosso ha dedicato un post su X all’indimenticato campione brasiliano.
“𝑃𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑎 𝑒 𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜”
🎂 Paulo Roberto Falcao compie oggi 72 anni
Auguri, Divino! 💛5⃣❤️#ASRoma pic.twitter.com/6I9UhauNaD
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 16, 2025
Ore 9:30 – Angelino verso il forfait, si scalda Tsimikas
Fermato dalla bronchite asmatica, Angelino dovrebbe saltare quasi certamente la partita contro l’Inter. A sinistra dunque si scalda Tsimikas, con Rensch come alternativa.
Ore 8:55 – Muro Mancini
Gianluca Mancini è il volto della Roma granitica di questo avvio di stagione: solo due gol subiti in campionato, miglior difesa d’Europa nel 2025. Fedelissimo di Gasperini dai tempi dell’Atalanta, il centrale toscano ha unito aggressività, costanza e leadership, tornando anche al gol in Nazionale. Con 282 presenze e 19 reti in giallorosso, è ormai una guida per i compagni e sabato ritroverà l’Inter, già punita due volte in carriera. (Il Tempo)
Ore 8:00 – Dovbyk favorito, ma Ferguson scalpita
Gasperini prepara la sfida con l’Inter con un dubbio in avanti: confermare Dovbyk o rilanciare Ferguson. L’irlandese è tornato al gol con la sua nazionale (3 reti in 4 gare), ma è ancora a secco in giallorosso, mentre l’ucraino ha deluso con l’Ucraina ma resta in vantaggio per una maglia da titolare. Intanto Dybala e Pellegrini sono pienamente recuperati e Bailey torna in gruppo. (Leggo)
IN AGGIORNAMENTO…
grande paulo roberto, il più forte calciatore che ha indossato la nostra maglia, di poco ma lo metto davanti a francesco
Oddio mio. No. Assolutamente no. Se parliamo di tutto, dalla tecnica, al fisico, al genio. Non c’è storia. Checco è stato pazzesco. Falcao viene nettamente dopo, ha segnato in positivo un ciclo, Checco ha segnato un’ epopea.
e soprattutto Totti non ha avuto mai paura di tirare un calcio di rigore. Addirittura in Nazionale, quarti di finale, anche se non era lui il rigorista designato, ha visto che nessuno aveva il coraggio di prendere il pallone lo ha battuto lui… altro che Falcao
Giallorosso80
Totti e stato il piu grande.
Falcao e quello che ha cambiato la nostra storia. E basta con la storia del rigore, manco doveva giocare quella partita, non stava in piedi. Grazie ad un intervento killer di Beppe Baresi(non Franco) in un Roma Inter
E se siamo arrivati in finale e grazie a lui. Perche senza di lui, In Scozia nella semifinale contro il Dundee, che non era niente di che, eravamo quasi finiti fuori. C’e voluto il miglior Falcao nel ritorno per passare il turno, pero alla fine della partita il ginocchio di Falcao di nuovo si gonfierà vistosamente).
Se non sai i fatti, non parlare.
Inoltre ricorda la cosa piu Importante, lo scudetto vinto dopo 41anni di nulla.
Con Falcao la Roma è andata ad un soffio dal vincere una Coppa Campioni che sarebbe stata epocale,mentre con Totti la Roma in Europa non ha combinato niente in 24 anni.
Falcao con la Roma ha giocato 4 anni e poco più,un sesto di quanto ha giocato Totti.
Comunque per me il paragone non è fattibile.Certo ci fosse stata una Roma con un Falcao a tutto campo e un Totti dalla trequarti in su,la bacheca di Trigoria avrebbe avuto tutt’altro lustro.
Soprattutto Falcao era imbattibile nel suo ruolo di volante o centrocampista che dir si voglia ma Totti tolto il ruolo di portiere poteva giocare ed eccellere in quasi tutti i ruoli per tecnica potenza fisico e classe.
Vado controcorrente, tra i più grandi, nel rapporto di ciò che ha portato e il tempo trascorso a Roma metto Batistuta. Mi ha fatto godere come pochi.
